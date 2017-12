Preocupações com juros diminuem e HK sobe 1,8% O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong fechou hoje em alta de 1,8%. Empresas do setor imobiliário e papéis como China Móbile e HSBC lideram a alta, na medida em que diminuíram as preocupações com o aumento da taxa de juros, depois da divulgação do Livro Bege pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ontem, indicando a melhora dos indicadores econômicos americanos. O temor de que novos lançamentos de ações possam diminuir a liquidez do mercado fez com que a Bolsa chinesa encerrasse seus negócios em queda hoje. O Xangai composto caiu 0,7% e o Shenzhen Composto registrou baixa de 1,4%. O yuan voltou a se valorizar, com o dólar fechando a 7,9758 no sistema automático de preços hoje, de 7,9860 ontem. A procura por ações dos setores de tecnologia e de empresas ligadas ao turismo, além da recuperação técnica, resultaram na alta de 1,3% do Taiwan Weighted nesta quinta-feira. Os papéis da SPIL subiram 5,7% e as da Advanced Semiconductor Engineering avançaram 3,6%. Em Seul, as ações de empresas dos setores financeiro e de construção lideraram a alta de 1,3% do índice Kospi. ?As preocupações dos investidores sobre a alta da taxa de juros americana parecem ter diminuído depois da apresentação do Livro Bege na quarta-feira?, disse Oh Hyun-Suk, da Samsung Securities. O mercado filipino encerrou os negócios hoje em forte alta, ainda estimulado pelo discurso que a presidente Gloria Macapagal Arroyo fez na segunda-feira. O índice PSE Composto subiu 2,1%. Os papéis da Philippine Long Distance Telephone Co., os mais negociados do pregão, tiveram alta de 2,3%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 avançou 1,5%, recuperando-se da queda de ontem. Além dos bons resultados dos mercados asiáticos, o vencimento dos contratos de opção encorajou as compras. Na bolsa de Kuala Lumpur (Malásia), o índice composto de 100 blue-chips encerrou em alta de 0,3% e o índice Strait Times, da bolsa de Cingapura, fechou o pregão em alta de 1,30%. (As informações são da Dow Jones).