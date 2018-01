Presidente da Eletrobrás nega ter anunciado saída do cargo O presidente da Eletrobrás, Aloisio Vasconcelos, negou hoje, em conversa com a Agência Estado, que tenha anunciado ontem sua saída do cargo, desmentindo rumores que circulam hoje no mercado. "Ninguém anuncia nada no Natal", disse, demonstrando bom humor. Sobre sua eventual permanência ou não no comando da estatal, Vasconcelos disse que qualquer decisão apenas será tomada em janeiro. Ele ressaltou, porém, que é uma pessoa "do mercado" e que tem espaço para atuar na iniciativa privada. "Posso ser útil ao governo, mas tenho espaço na iniciativa privada, de onde vim e onde tenho espaço para voltar". Em seguida, Vasconcelos sublinhou que tanto pode voltar para a iniciativa privada quanto pode continuar atuando no governo. Engenheiro formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e ex-deputado federal pelo PMDB de Minas, Vasconcelos assumiu a presidência da Eletrobrás em julho de 2005. Anteriormente, ele já havia atuado como diretor em empresas como a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e Siemens.