Presidente da Petrobras cancela viagem para Bolívia O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, não vai mais a La Paz para discutir o preço do gás boliviano vendido ao Brasil. A informação é da assessoria de imprensa da Petrobras. A decisão de Gabrieli se deu após anúncio do governo boliviano de assumir as refinarias da Petrobras, sem nenhum pagamento. A delegação brasileira que embarcaria para La Paz seria chefiada por Gabrieli e pelo ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau. Até as 10h15, o ministério não confirmou o adiamento da viagem.