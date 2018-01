Presidente da Telemar não descarta compra da TIM O presidente da Telemar, Luiz Eduardo Falco, não descartou que a companhia venha a comprar a TIM Brasil, durante entrevista coletiva que concedeu hoje à imprensa, no Rio. Segundo Falco, como a operação de reestruturação societária não foi aprovada, agora a empresa vai voltar a ficar atenta a qualquer "ativo do mercado". Ele comentou também que a empresa terá mais recursos à disposição para a compra de ativos, já que não assumirá o compromisso previsto na proposta rejeitada de pagar R$ 3 bilhões aos acionistas por ano em dividendos. O executivo, no entanto, ponderou: "A TIM é um bicho grande. Não é assim: acordei com vontade de comprar a TIM", afirmou, reforçando em seguida que a Telemar analisará todas as oportunidades. Segundo Falco, o ritmo de consolidação da Telemar seria acelerado se a operação de reformulação tivesse sido aprovada. De acordo com ele, agora, o ritmo será o normal, "sem aceleração nem desaceleração". Mais ativos Ele contou que a estratégia do grupo é aproveitar mais ativos banda larga, telefonia e a rede sem fio para a distribuição de conteúdo. Ele questionou por que "pode passar TV na internet, mas não pode passar internet na TV", sugerindo a necessidade de mudanças na legislação. A Telemar tem pedido junto à Agência Nacional de Telecomunicações Anatel para oferecer serviços de televisão por internet IPTV. Há polêmica sobre se a legislação de radiodifusão permite companhias de telecomunicação atuando em televisão. Segundo Falco, a Telefônica, que fez parceria com a TVA, não está à frente da Telemar nessa área de televisão. De acordo com ele, a diferença é essa estratégia da empresa que preside por aproveitar mais os seus ativos. "Nós achamos que este caminho pode ser um pouco mais longo, como a gente vê com os embates com a Anatel, mas é definitivo", afirmou. Ele disse também que isso não significa descartar a possibilidade de parcerias nessa área. "Podemos fazer parcerias com DTH (Direct to Home), serviço de vídeo por satélite", disse. Plataforma brasileira Falco disse que o grupo pretende construir uma grande plataforma brasileira de telecomunicações. Falco afirmou que no futuro deste setor "a plataforma mexicana vai estar aí e a plataforma espanhola vai estar aí", referindo-se ao grupo da Claro-Embratel e à Vivo. "A gente acha que consegue construir uma plataforma brasileira", disse. Questionado sobre se a Telemar faria uma fusão com a Brasil Telecom, Falco preferiu fazer uma comparação com o grupo mexicano.