Presidente do Banco do Brasil nega pedido de demissão O presidente do Banco do Brasil, Rossano Maranhão, disse hoje, por meio de sua assessoria, que não confirma nota publicada hoje na coluna de Anselmo Goes, no jornal O Globo, de que teria pedido demissão. Há rumores, no entanto, de que Rossano pode deixar a presidência da instituição, no segundo mandato do governo Lula.