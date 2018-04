Presidente do BC americano pode influenciar mercados São Paulo, 16 de outubro - A agenda fraca hoje, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, colabora para que o mercado aumente as atenções com algo que, normalmente, já seria um dos focos dos investidores: o presidente do banco central norte-americano, Ben Bernanke. Ele fala esta tarde e pode dar pistas sobre como avaliar a atividade econômica atual da maior potência do mundo. EUA/Discurso - O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, fala às 14 horas (horário de Brasília). FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da segunda quadrissemana de outubro. Ministério/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior apresenta às 10 horas os resultados da balança comercial semanal. BC/Focus - O Banco Central (BC) divulga às 8h30 a pesquisa semanal Focus, com as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos brasileiros.