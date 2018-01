Presidente do BC dos EUA pode dar pistas sobre inflação e juros São Paulo, 6 de fevereiro - Os dados divulgados na semana passada nos Estados Unidos não conseguiram apagar totalmente as dúvidas em relação ao rumo para o futuro da economia norte-americana e, por isso, qualquer indicador novo que saia ou fala de autoridade monetária é motivo de atenção total dos investidores. Hoje a fala do presidente do Fed, Ben Bernanke, é bastante aguardada. A expectativa é que Bernanke faça comentários sobre inflação, crescimento e juros nos EUA. E isso pode movimentar os mercados financeiros. No Brasil, serão divulgados apenas os dados da indústria automobilística, pela Anfavea, e o IGP-DI, pela FGV. Todos os horários de eventos e dados no exterior são de Brasília. EUA/Fed/Bernanke - O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, discursa, às 16h30, durante evento da Câmara de Comércio de Omaha (Nebraska). EUA/Balanços - As empresas Avon, Cisco Systems, Duke Energy e Tyco divulgam balanços nos Estados Unidos. EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 11h55, o relatório semanal LJR Redbook, sobre o desempenho do comércio varejista nas quatro semanas até o último dia 3. EUA/Tesouro - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, depõe, às 13 horas, sobre a proposta de Orçamento do governo Bush para o ano fiscal de 2008 no Comitê de Meios e Recursos da Câmara, em Washington. EUA/Fed/Chicago - presidente do Federal Reserve Bank de Chicago, Michael Moskow, fala, às 16 horas, sobre crescimento e desenvolvimento da economia regional durante conferência na Universidade de Illinois em Chicago. EUA/Tesouro - O Tesouro realiza leilão primário de US$ 16 bilhões em notes de 3 anos, devendo anunciar o resultado às 16 horas. EUA/Fed/San Francisco - A presidente do Fed de San Francisco, Janet Yellen, fala, às 18h30, sobre "perspectivas sobre a crise financeira asiática dez anos depois", durante evento em Los Angeles (Califórnia). IGP-DI/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de janeiro. Veículos/Anfavea - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga os indicadores da indústria automobilística de janeiro.