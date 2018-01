Presidente do FED sinaliza com juros mais altos Em seu primeiro pronunciamento ao Congresso desde que assumiu a presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Ben Bernanke garantiu que a economia americana caminha bem, mas alertou para os riscos provocados pelos preços altos de energia e deixou a porta aberta para novas altas nos juros. "O Fed considera que poderiam ser necessários mais ajustes da política monetária, e estou de acordo", afirmou Bernanke em pronunciamento ontem no Comitê de Finanças da Câmara dos Deputados. Seu tom foi muito semelhante ao comunicado emitido pelo Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Fed após a última reunião em 31 de janeiro. O Fed iniciou em junho de 2004 uma política de aperto monetário gradual e já promoveu 14 aumentos de 0,25 ponto porcentual cada um, levando os juros básicos da economia americana de 1% para 4,5%. A grande maioria dos analistas prevê que o Fed aumente os juros em março, na primeira reunião de Bernanke. Ele ressaltou que não há só um fator observado pelas autoridades para determinar a direção dos juros. "A condução bem-sucedida da política monetária demanda um exame minucioso de uma ampla gama de dados e a cuidadosa implicação desses dados no ritmo da economia e inflação, além do julgamento prudente no que se refere aos efeitos alternativos da ação de política nas perspectivas de se atingir nossos objetivos macroeconômicos." Bernanke completou: "Temos de pensar sobre como a economia provavelmente vai se desenvolver ao longo dos próximos um ou dois anos. Nós nos importamos tanto com a inflação, quanto com as expectativas de inflação." O presidente também disse que a abertura do Fed tem sido um processo constante e deve continuar para tornar suas decisões mais claras. "Não quero dar a impressão de que estou entrando com um programa totalmente novo", mas, ao contrário, com um plano para construir o que já está acontecendo. "Tentarei ser o mais aberto e mais próximo que puder. Uma transparência adicional do Fed será mais eficaz porque o público vai entender o que o Fed está tentando fazer e as expectativas ficarão melhor ancoradas", disse o presidente. "Ar fresco é bom para o Fed e quero continuar caminhando nessa direção." Bernanke avisou, porém, que as TV devem continuam proibidas de exibir as reuniões do Fomc, pois as câmaras inibiriam os debates. Bernanke também não fará pressão por uma mudança na missão do Fed: estabilidade de preço e máximo emprego. Ele é a favor do uso de uma meta de inflação para aumentar a clareza da política monetária. Questionado se faria esforços para mudar o objetivo do Fed, respondeu: "Eu assino completamente a missão dupla de inflação mínima e máximo emprego." E completou: "Preços estáveis promovem o crescimento econômico de longo prazo ao permitir que cidadãos e empresas tomem decisões econômicas." Sobre a China, Bernanke previu que nos próximos anos provavelmente haverá "estresse e tensão", pois ela surge como uma grande participante no comércio internacional, observando que isso pode incluir competição por recursos globais. "Haverá solavancos quando esses pontos de stress e tensão se manifestarem."