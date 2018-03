Presidente Lula divulga plano para destravar economia São Paulo, 22 de janeiro - Indicadores de atividades são os destaques de hoje nos Estados Unidos que podem influenciar no comportamento dos mercados. No Brasil, como de costume, serão divulgadas as previsões de economistas para os principais índices da economia brasileira, na pesquisa Focus, e a balança comercial. Porém, a grande expectativa dos investidores deve ser em relação à divulgação do PAC, pelo presidente Lula. A aposta do governo é que o plano ajude a destravar o crescimento econômico do País. PAC/Lula - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulga o Programa de Aceleração Econômica (PAC). Focus/BC - O Banco Central divulga, às 8h30, as previsões de 100 instituições financeiras para os principais indicadores econômicos como IPCA, Selic, PIB e produção industrial. Balança Comercial/MDIC - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior divulga, às 10 horas, o saldo da balança comercial da terceira semana de janeiro. IGP-M/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, a segunda prévia de janeiro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M). EUA/Indústria - O Federal Reserve Bank de Chicago divulga, às 13 horas (de Brasília), o índice de atividade industrial nacional de dezembro.