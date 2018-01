Ações da Petrobrás caem mais de 4% e puxam queda da Bolsa na volta do carnaval

A Bovespa se ajustou nesta quarta-feira, 10, ao comportamento de seus ADRs (ações de empresas brasileiras negociadas no exterior) e das bolsas internacionais nos dois últimos dias, quando não operou em função do carnaval. Assim, trabalhou o dia todo em baixa, com destaque para as perdas firmes de Petrobrás.

A bolsa brasileira fechou seu primeiro pregão desta semana em baixa de 0,53%, aos 40.376,58 pontos. No mês, acumula perda de 0,07% e, no ano, de 6,86%.

dólar também passou por ajustes no mercado brasileiro. Depois de a moeda americana ter subido na segunda e na terça-feira ante várias divisas de emergentes no exterior, em meio à turbulência externa, hoje foi a vez de o dólar avançar ante o real. A divisa terminou em alta de 0,48%, aos R$ 3,9325.

"Hoje é um pregão de ajuste, mas o dia é morto e a sessão, mais técnica", comentou Pedro Galdi, analista de investimentos da WhatsCall. Ele lembrou que o mercado brasileiro não funcionou segunda e terça-feira, mas os ADRs operaram lá fora e, hoje, é natural a correção no preço das ações.

O destaque do dia, citou, foi o depoimento da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, que falou sobre gradualismo no aumento dos juros norte-americanos, ponto favorável às ações. No discurso lido na Câmara dos EUA, ela sublinhou que as condições financeiras se tornaram menos favoráveis ao crescimento, ao passo que estresses na China e em outros países podem afetar a economia dos Estados Unidos.

O preço do petróleo também ficou na mira dos agentes hoje. A commodity oscilou entre altas e baixas na Nymex, onde acabou fechando com queda de 1,75%, a US$ 27,45 o barril, no contrato para março. Em Londres, o barril negociado para abril subiu 1,72%, a US$ 30,84.

Aqui, Petrobrás trabalhou o dia todo em baixa acentuada, refletindo o tombo de seus ADRs nos últimos dois pregões em NY. A ação ON perdeu 4,23% e a PN, 5,07%.

Vale trabalhou o dia todo sem uniformidade, com a ação ON em alta. No final dos negócios, esse papel terminou em baixa de 0,29% e o PNA caiu 0,77%.