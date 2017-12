Pressionado por Petrobrás, Ibovespa fecha em baixa de 0,6%

SÃO PAULO - A Bovespa não conseguiu sustentar os ganhos exibidos pela manhã e passou a tarde toda desta quarta-feira, 1, em baixa, puxada pelo recuo das principais ações do índice, sobretudo Petrobrás e siderúrgicas. O quadro político delicado também inspirou cautela nos agentes, que se ressentem ainda de um fluxo menor por causa das férias no Hemisfério Norte.

O Ibovespa terminou a sessão em baixa de 0,61%, aos 52.757,53 pontos - menor nível desde 1º de abril (52.321,76 pontos). Na mínima, marcou 52.603 pontos (-0,90%) e, na máxima, 53.456 pontos (+0,71%). No ano até hoje acumula ganho de 5,50%. O giro financeiro totalizou R$ 5,791 bilhões.

As ações da Petrobrás foram o destaque do pregão, penalizadas pelo recuo de 4,22% do preço do petróleo na Bolsa de Nova York, hoje, para o menor preço desde 22 de abril, a US$ 56,96 o barril. A commodity reagiu ao aumento dos estoques norte-americanos na última semana.

Cabe registro para a assembleia de acionistas da estatal, que aprovou alterações no estatuto social da empresa, como a limitação em dois anos de mandato para o cargo de suplentes. Além disso, foram eleito seis suplentes indicados pela União para o Conselho e outros dois suplentes para as vagas de representantes de acionistas minoritários.

Petrobrás ON recuou 3,64% e Petrobrás PN, 4,17%. Gerdau PN, -4,14%, Metalúrgica Gerdau PN, -5,65%, Usiminas PNA, -0,73%, CSN ON, -1,16%. As ações ON da Vale caíram 0,98%, e as PNA, 1,03%.

A piora do quadro político após a aprovação pelo Senado de aumento de 78% no salário dos servidores do Judiciário, ontem, na contramão do pretendido ajuste fiscal do governo, também azedou o humor dos investidores e fez o Ibovespa terminar na contramão de Wall Street.