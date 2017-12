Prestação da casa própria sobe até 5,96% em abril Os contratos de financiamento imobiliário vinculados ao Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional, nas modalidades plena e parcial, terão reajuste de 5,96% em abril. A informação foi divulgada hoje pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), seguindo orientação do Banco Central e da Caixa Econômica Federal (CEF), administradora do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS). O índice vale para o mutuário com data-base para aumento salarial em fevereiro e defasagem de 60 dias para repasse às prestações. Para aqueles com data-base em março e defasagem de 30 dias, o reajuste será de 5,94%. Conforme a entidade, os porcentuais de reajuste incluem a variação do índice de atualização do saldo devedor nos últimos 12 meses e o índice de produtividade de 3%, de acordo com o estabelecido pela Resolução 1980 do Conselho Monetário Nacional (CMN).