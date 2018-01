Previ adota postura mais cautelosa para investimentos Com patrimônio de quase R$ 100 bilhões, a Previ (fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil) é apontada como ?a solução? para os investidores que precisam de dinheiro, seja do governo, seja do setor privado. Várias vezes o próprio governo já anunciou que os fundos de pensão, com destaque para a Previ, participariam de investimentos em projetos de infra-estrutura, uma das maiores carências do País. Na prática, porém, o dinheiro dos fundos tem aparecido a conta-gotas, até por limitações legais. O governo passado, alterou a legislação do setor, responsabilizando os gestores dos fundos pelos seus resultados. Ou seja, um gestor que destinar recursos a ?micos? (investimentos mal sucedidos) poderá ter de pagar do próprio bolso. Por isso, os fundos de pensão só tem direcionado recursos para projetos economicamente viáveis, nem sempre os preferidos pelo governo. Segundo Renato Chaves, diretor de participações da Previ, apesar de muitos lançamentos de ações nos últimos tempos a Previ não tem comprado esses papéis.