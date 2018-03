Previsões de frio fazem petróleo encerrar em alta Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). O mercado reagiu a previsões de temperaturas mais baixas no Hemisfério Norte. ?Nada mudou muito nas últimas 24 horas, exceto o fato de as previsões para as temperaturas estarem diminuindo?, disse Phil Flynn, da Alaron Trading. Apesar da alta de hoje, os contratos futuros fecharam a semana em queda de cerca de 2% e analistas indicam que a tendência recente de queda dos preços ainda está longe de acabar. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para fevereiro subiram US$ 1,51, ou 2,99%, e fecharam a US$ 51,99 por barril. A mínima foi em US$ 50,12 e a máxima em US$ 52,05. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para março subiram US$ 1,69, ou 3,26%, e fecharam a US$ 53,44 por barril, com mínima em US$ 51,53 e máxima em US$ 53,55. As informações são da Dow Jones.