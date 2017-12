Primeiros nomes de Mantega animam Bovespa Os primeiros nomes indicados pelo ministro Guido Mantega para compor sua equipe na Fazenda agradaram os investidores da Bolsa de Valores e São Paulo (Bovespa). O Ibovespa operava em baixa, acompanhando a desvalorização do índice da principal bolsa norte-americana (Dow Jones) até que o nome de Carlos Kawall e de Bernardo Appy fossem confirmados como secretário do Tesouro Nacional e como secretário-executivo da Fazenda, respectivamente. Às 17h33, o Ibovespa tinha ganho de 0,8%, enquanto o Dow Jones perdia 0,43%, castigada pela forte alta da taxas de juros no mercado secundário de títulos do Tesouro norte-americano. Para o mercado, o histórico de ambos significa menor dose de risco e reforça a aparente blindagem da atual política econômica e monetária diante da permanência do presidente do Banco Central Henrique Meirelles no cargo. Appy era homem de confiança de Palocci. Kawall, apesar de ter ido para o BNDES a convite do próprio Mantega, tem histórico de homem de mercado: ocupou por oito anos o cargo de economista-chefe do Citibank depois de ter passado pela Cesp e pelo Banespa.