Principais bolsas da Europa fecham em alta O índice Ibex-35 da Bolsa de Madri encerrou hoje em elevação de 3,40 pontos (0,03%), para 11.759,10 pontos, refletindo a falta de direção do mercado europeu apesar da alta das ações da Telefónica, em reação ao acordo de fusão entre a AT&T e a BellSouth. O índice PSI-20, da Bolsa de Lisboa, terminou em alta de 129,24 pontos (1,36%), para 9.621,74 pontos, sustentado pela demanda das blue chips (ação de primeira linhas), disseram operadores. Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 encerrou com avanço de 39,1 pontos (0,67%), em 5.897,8 pontos. O ganho foi liderado pelas papéis dos setores bancário e de telecomunicações. Em Paris, o índice CAC-40 fechou em elevação de 21,57 pontos (0,43%), em 5.010,72 pontos. O mercado reagiu positivamente às projeções otimistas da OCDE para o crescimento do PIB da França no primeiro semestre deste ano.