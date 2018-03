Principais bolsas européias caem com petróleo em baixa Os índices das principais bolsas européias estão sendo negociados em baixa com as ações das petrolíferas em queda, por conta do recuo dos preços do petróleo na negociação eletrônica. Às 9h52 (horário de Brasília), o índice FT-100 da Bolsa de Londres estava em baixa de 0,53%, em 6.163 pontos. O contrato do petróleo West Texas para fevereiro recuava 1,65%, para US$ 54,71, no sistema eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). O efeito era sentido nos papéis da BP e do BG Group, que caíam cerca de 0,5%. O índice Xetra-DAX, da Bolsa de Frankfurt, estava em queda de 0,86%, em 6.557 pontos. Segundo um operador, o fraco desempenho está sendo puxado pela queda das Bolsas asiáticas e por uma realização de lucros. O destaque da baixa eram as ações da ThyssenKrupp, que recuavam 2,4%. O CAC-40, de Paris, perdia 0,73%. As informações são da Dow Jones.