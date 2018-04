Principais bolsas européias fecham em alta; Paris cai 0,15% As principais bolsas européias fecharam em alta, com destaque para as ações dos setores de mineração e petróleo. Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em alta de 36 pontos (0,59%), em 6.157,3 pontos (nível mais alto desde fevereiro de 2001). As ações do setor de mineração subiram, em reação à recuperação dos preços dos metais (BHP Billiton +2,78%, Rio Tinto +2,70%). As do setor de petróleo também acompanharam a alta dos preços do produto (BP +1,89%, Cairn Energy +2,23%); as da Shell subiram apenas 0,28%, depois da suspensão das atividades de uma de suas plataformas no Mar do Norte. Na semana, o FT-100 acumulou uma alta de 2,60%. O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou em baixa de 8,28 pontos (0,15%), em 5.353,23 pontos. Operadores disseram que os investidores fizeram uma pausa para tomar fôlego, depois das altas recentes. As ações da Alstom subiram 3,88%, reagindo a especulações de que o grupo Bouygues poderá vender sua unidade de telecomunicações e usar o dinheiro para aumentar sua participação na Alstom; as ações da Bouygues recuaram 1,39%. As da L'Oreal caíram 2,32%, em reação a seu informe de vendas do terceiro trimestre. As do Crédit Agricole subiram 2,72%, recuperando-se da queda de ontem, atribuída a temores quanto à sua estratégia de expansão. Na semana, o CAC acumulou uma alta de 1,35%. A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 13,40 pontos (0,22%), em 6.173,68 pontos. Os volumes foram reduzidos. As ações da Infineon subiram 2,77% e as da SAP avançaram 1,86%, com os investidores mostrando otimismo em relação ao setor de tecnologia. As da Henkel caíram 1,04%, em reação ao informe de vendas da francesa L'Oreal. Na semana, o DAX acumulou uma alta de 1,44%. Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em queda de 24 pontos (0,06%), em 39.580 pontos. Na semana, o S&P-Mib acumulou uma alta de 1,60%. O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em alta de 47,60 pontos (0,36%), em 13.454,50 pontos. Na semana, o Ibex acumulou uma alta de 2,30%. Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 4,64 pontos (0,04%), em 10.455,77 pontos. Na semana, o PSI-20 acumulou uma alta de 0,67%. As informações são da Dow Jones.