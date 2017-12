Principais bolsas européias fecham em queda As principais bolsas de valores da Europa fecharam em baixa nesta quarta-feira, acompanhando o desempenho negativo do mercado internacional, onde o cenário para os juros ainda é bastante indefinido, tendo em vista a expectativa do resultado da reunião do Banco Central do Japão, esta madrugada, e os números do payroll (relatório sobre as condições do mercado de trabalho norte-americano) em fevereiro nos Estados Unidos, na sexta-feira. O índice Dax da Bolsa de Frankfurt encerrou em queda de 65,92 pontos, ou 1,15%, aos 5.673,36 pontos, prejudicada pela abertura ruim em Wall Street. Em Milão, o índice S&P/Mib caiu 157 pontos, ou 0,42%, aos 37.358 pontos, com quedas generalizadas. O índice FT-100, da Bolsa de Londres, terminou com variação negativa de 44,5 pontos (0,76%), em 5.812,9 pontos. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 recuou 22,70 pontos (0,45%), em 4.969,51 pontos. O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou com recuo de 72,10 pontos (0,62%), em 11.629,20 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 caiu 13,91 pontos (0,15%), em 9.575,68 pontos. As informações são da Dow Jones.