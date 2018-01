Principais bolsas européias fecham em queda As principais bolsas de valores européias fecharam em queda, reagindo às baixas dos mercados asiáticos, depois de a Tailândia adotar controles sobre os fluxos de capital. O fato de o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA ter ficado acima das previsões também influenciou os mercados. As ações do setor de tecnologia caíram, em reação à baixa do índice Nasdaq nos EUA, depois da divulgação do informe de resultados da Oracle. Sobre a adoção de controles de capital na Tailândia, Mark Williams, gerente do F&C Pacific Growth Group, disse que "a medida vai incomodar os investidores internacionais, por indicar uma gestão mais protecionista da economia tailandesa depois do recente golpe de Estado". Já o economista Philip Shaw, da Investec, disse que "os mercados receberam a notícia como um tiro de advertência, no sentido de que é um sinal de coisas mais sérias por vir". Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em queda de 43,5 pontos (0,70%), em 6.203,9 pontos. As ações do banco Standard Chartered, que tem presença significativa na Ásia, caíram 1,23%. Algumas ações de mineradoras caíram, em reação à baixa dos preços do cobre (Antofagasta -1,24%, BHP Billiton -1,43%, Rio Tinto -1,04%). No setor de telecomunicações, as ações da Vodafone recuaram 0,34%, depois de a empresa anunciar que vai vender sua participação de 25% na Swisscom por US$ 3,48 bilhões (em Zurique, as ações da Swisscom subiram 1,1%). No setor siderúrgico, as ações da Corus subiram 0,66%, depois de a autoridade reguladora britânica dizer que o prazo para Tata Steel e CSN mudarem suas ofertas pela empresa se encerra no dia 30 de janeiro. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou em queda de 45,56 pontos (0,82%), em 5.484,76 pontos. As ações da Total caíram 0,91%, em reação à baixa dos preços do petróleo e ao anúncio de que os contratos da empresa com o Irã estão sendo investigados pelas autoridades francesas. As da Alcatel caíram 2,55%, em reação ao informe de resultados da Oracle. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em queda de 43,74 pontos (0,66%), em 6.553,51 pontos. A mínima do dia foi em 6.524,53 pontos. As ações da Fresenius Medical Care fecharam em queda de 2,16%, depois de não terem conseguido estabelecer nova máxima para o ano. As da SAP caíram 1,02%, em reação ao informe de resultados da Oracle. As da RWE caíram 1,60%, depois de a associação da indústria alemã de energia dizer que as vendas da empresa foram superadas pelas da E.On (cujas ações recuaram 1,00%). Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em queda de 126 pontos (0,30%), em 41.224 pontos. O volume foi reduzido e um trader disse que os investidores estão mostrando mais cautela, com a aproximação do fim do ano. As ações da Alitalia subiram 0,21%, depois de o ministro das Finanças da Itália dizer que o governo do país ainda não estabeleceu nenhuma diretriz sobre a manutenção de empregos pela empresa após sua privatização. No setor de tecnologia, as ações da STMicroelectronics caíram 1,44%. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em queda de 140,70 pontos (0,98%), em 14.176,80 pontos. As ações das construtoras e do setor imobiliário estavam entre as que mais caíram (Metrovacesa -3,89%, Sacyr -3,47%, FCC -2,42%). No setor bancário, as ações do BSCH caíram 1,69% e as do BBVA recuaram 0,76%. Lisboa A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em alta de 14,23 pontos (0,13%), em 11.138,78 pontos. As ações do Banco Comercial Português subiram 1,47%, beneficiando-se das especulações sobre consolidação no setor. As da Energias de Portugal caíram 0,26%, devido à realização de lucros. As da ParaRede avançaram 4,55%. As informações são da Dow Jones.