Problemas nos aeroportos afetaram o balanço da Gol Os problemas enfrentados pelo setor aéreo no Brasil tiveram impacto negativo nos resultados da Gol no primeiro trimestre de 2007, segundo informa a empresa em seu balanço financeiro. A companhia fechou o período com queda de 43% no lucro, que atingiu R$ 91,578 milhões. "Um nível alto de cancelamento de vôos contribuiu para um desestímulo à demanda, resultando em yields (média que um passageiro paga por um quilômetro voado) e taxas de ocupação abaixo do esperado", informa. A empresa fechou o trimestre com uma ocupação média de 69,8%, ante 70,6% de igual período de 2006. A Gol informa que o item de outras despesas operacionais por Ask (assento-quilômetro oferecido) aumentaram 5,9% de janeiro a março, para R$ 0,90, devido a um avanço nas despesas com viagens e hospedagem da tripulação com vôos cancelados e perdas com clientes. A Gol ressalta, no entanto, que os gargalos recentes no sistema brasileiro de transporte aéreo estão sendo resolvidos com investimentos nos principais aeroportos do País e um recém anunciado aumento de 20% na quantidade de controladores de trafego aéreo ainda neste ano.