Processo da Parmalat contra Citigroup permanece em Nova Jersey A Parmalat afirmou hoje que venceu uma disputa contra o Citigroup relacionada ao colapso financeiro da companhia italiana ocorrido no final de 2003. Em comunicado, a empresa disse que a divisão de apelação da Suprema Corte de Nova Jersey rejeitou uma moção do Citigroup para transferir do estado um processo que a Parmalat move contra o banco. Nova Jersey foi o local originalmente escolhido para a audiência do caso. A Parmalat quer uma indenização de US$ 10 bilhões do Citibank e também está processando outros 30 bancos, alegando que eles ajudaram os antigos diretores do grupo a se engajarem na maior fraude corporativa já ocorrida na Europa. O Citigroup, que por sua vez também está processando a companhia, tentou fazer com que a ação da Parmalat, encaminhada contra a instituição financeira em julho de 2004, fosse retirada do tribunal estadual de Nova Jersey. As informações são da Dow Jones.