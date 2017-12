Produção da Petrobras no Brasil cai para 1,681 mi de barris em junho A produção média de óleo e Liquefeito de Gás Natural (LGN) da Petrobras no Brasil em junho foi de 1,681 milhão de barris por dia em junho, uma redução de 6,2% em relação aos 1,792 milhão de barris/dia registrados em maio. Segundo a companhia, a queda deve-se à parada de manutenção programada de diversas plataformas no período: P-26 (Marlim), P-40 (Marlim Sul), FPSO-Brasil (Roncador) P-27 (Voador), P-25 (Albacora), P-31 (Albacora) e P-50 (Albacora Leste). A produção total, incluindo as atividades da Petrobras no exterior, também caiu, para 1,823 milhão de barris/dia, ante 1,933 milhão em maio. A produção média de gás natural no Brasil em junho, excluindo o volume liquefeito, foi de 44,5 milhões de metros cúbicos/dia, 2,2% abaixo dos 45,5 milhões apurados em maio. Segundo a empresa, a redução foi decorrente de flutuações de demanda. A produção total, incluindo as atividades no exterior, foi de 61,788 milhões de metros cúbicos, contra 62,453 milhões em maio.