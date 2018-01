Produção da Petrobras no exterior cai 10% em janeiro A produção de petróleo da Petrobras no Brasil em janeiro de 2007 praticamente repetiu o volume do mês anterior, com elevação de apenas 0,45% sobre a média diária registrada em dezembro. O volume em janeiro atingiu 1,785 milhão de barris por dia, ante 1,777 milhão em dezembro. Segundo nota divulgada hoje pela estatal, a produção internacional teve queda de 10,12%, passando de 142,2 mil barris por dia para 127,8 mil barris por dia. De acordo com a Petrobras, a pequena diferença na produção doméstica, que frustra a expectativa do mercado de um crescimento na produção no primeiro mês do ano, se deve à parada programada da plataforma P-37 (campo de Marlim) ocorrida desde o dia 19 de janeiro. Ainda de acordo com a estatal, a produção média de gás natural em janeiro, excluindo o volume liquefeito, foi de 43 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, ou 1% abaixo do valor produzido em dezembro de 2006. A estatal informou que a queda se deve "basicamente", a flutuações de demanda do mercado.