Produção da Petrobras no País cresce 5,8% em outubro A Petrobras informou hoje que aumentou em 5,8% sua produção média exclusiva de petróleo em outubro, em relação ao mesmo mês em 2005. Segundo nota divulgada nesta sexta-feira, a produção em outubro atingiu a 1,821 milhões de barris diários. Esse volume também corresponde a um aumento de 1,8% se comparado ao registrado em setembro deste ano. De acordo com a estatal, a elevação decorreu, principalmente, da entrada em operação de três novos poços produtores na plataforma P-50, no campo de Albacora Leste, na Bacia de Campos. A Petrobras ainda informou no comunicado que, considerando também sua produção de condensado e gás natural, o volume produzido no Brasil no mês de outubro atingiu a 2,058 milhões de barris equivalentes por dia, um aumento de 5,6% sobre outubro do ano passado e de 2,2% sobre setembro de 2006. Considerando também a produção no exterior, o volume produzido em óleo equivalente pela Petrobras atingiu a 2,343 milhões de barris por dia, 4,7% maior que o produzido em outubro de 2005 e 1,6% superior a setembro deste ano. De acordo com a nota, o volume de petróleo e gás natural, em barris equivalentes de óleo proveniente dos oito países onde a Petrobras mantém ativos de produção, chegou a 240,253 mil barris por dia em outubro, volume 2,7% menor em relação a setembro e 0,8% a menos dos que o mês de outubro de 2005. Já a produção de gás natural nos campos nacionais foi de 44,824 milhões de metros cúbicos diários, 4,4% maior do que o total alcançado em setembro e 3,5 % acima do que foi produzido em outubro de 2005.