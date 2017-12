Produção da Petrobras volta aos 1,85 mi de barris/dia em julho A Petrobras informa que a produção de petróleo da companhia no Brasil retornou aos níveis normais de 1,85 milhão de barris por dia (bpd) em 9 de julho. Na sexta-feira, a petrolífera anunciou queda de 6,2% na produção média de petróleo no País em junho ante maio, para 1,682 milhão de bpd. O recuo foi atribuído à parada de manutenção programada de diversas plataformas no período: P-26 (Marlim), P-40 (Marlim Sul), FPSO-Brasil (Roncador) P-27 (Voador), P-25 (Albacora), P-31 (Albacora) e P-50 (Albacora Leste), disse em comunicado enviado à Dow Jones Newswires. O declínio também apresentou impacto na produção total de petróleo e gás do grupo no Brasil e no exterior, que caiu para 2,205 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d). Em maio, a petrolífera produziu 2,32 milhões de boe/d. Concluídas as atividades de manutenção, a produção total subiu para níveis acima de 2,3 milhões de boe/d novamente, afirmou a Petrobras em nota. As informações são da Dow Jones.