Produção da Repsol atinge 8 mil barris diários no Brasil A petrolífera hispano-argentina Repsol YPF produz, atualmente, cerca de 8 mil barris de petróleo por dia no Brasil, afirmou João Carlos de Luca, presidente da companhia no País. A produção vem dos 10% de participação que a Repsol tem no campo de Albacora Leste, na Bacia de Campos. Os outros 90% de participação pertencem à Petrobras. As duas companhias começaram a produzir em Albacora Leste em abril, por meio da plataforma P-50. "Nós (Repsol) alcançaremos produção entre 15 mil b/d e 18 mil b/d no início do próximo ano", disse Luca à Dow Jones. Ele falou após a abertura da conferência Rio Petróleo e Gás, que começou hoje e vai até quinta-feira. No início deste ano, a Petrobras informou que a P-50 atingiria a capacidade total de produção, de 180 mil b/d, em outubro. No momento, a Repsol não tem outros projetos de produção no Brasil, disse de Luca. De acordo com relatos da imprensa, no início deste ano, a companhia investiria US$ 245 milhões no País neste ano, dos quais US$ 160 milhões seriam destinados a atividades de exploração e produção. A Repsol também tem 30% de participação na refinaria Refap, no sul do Brasil, cuja capacidade de produção está sendo ampliada de 120 mil b/d para 180 mil b/d, e outros 30% na refinaria de Manguinhos, que atualmente não produz. Além disso, a Repsol também tem participações em várias áreas de exploração em águas profundas no País. A companhia hispano-argentina é uma das poucas estrangeiras com produção significativa no Brasil. Até o início da operação da P-50, a anglo-holandesa Royal Dutch Shell era a única companhia estrangeira produzindo localmente. A Shell, atualmente, bombeia 30 mil b/d no País. Para efeito de comparação, a produção da Petrobras, em julho, foi de 1,785 milhão de b/d. Mas a participação das companhias estrangeiras na produção brasileira deve crescer rapidamente nos próximos anos. Uma pesquisa da Dow Jones indica que as companhias do exterior devem acrescentar mais de 300 mil barris diários à produção por volta de 2010. As informações são da Dow Jones.