Produção de aço bruto deve cair 2,2% no País em 2006 A produção brasileira de aço bruto deve encerrar 2006 com queda de 2,2% ante 2005, totalizando 30,9 milhões de toneladas. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), que informou hoje os resultados previstos para o exercício, bem como perspectivas para 2007. Segundo o IBS, a produção de laminados deverá subir 4,6% em 2006 ante 2005, totalizando 23,6 milhões de toneladas - um recorde. O consumo aparente deve subir 10,9%, atingindo 18,6 milhões de toneladas. O IBS explica que o setor de aços planos, está estimando alta de 9,9% neste ano devido aos setores automotivos, máquinas industriais e utilidades domésticas e industriais. No setor de aços longos, o crescimento previsto no consumo aparente é de 12,4%. O IBS informou ainda que as vendas internas de acabados e semi-acabados devem subir 10% sobre 2005, totalizando 17,7 milhões de toneladas em produtos siderúrgicos. Quanto às exportações, o instituto prevê vendas externas de 12 milhões de toneladas, com receita total prevista US$ 6,4 bilhões - segunda maior da história. Já o volume importado previsto para 2006 é de 1,8 milhão de toneladas - o que representa um acréscimo de 145,5% ante o ano passado.