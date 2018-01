Produção de aço na América do Sul sobe 6,1% em outubro A produção de aço bruto na América do Sul cresceu 6,1% em outubro, totalizando 4,048 milhões de toneladas. No acumulado dos dez primeiros meses de 2006, a produção local somou 37,809 milhões de toneladas, com leve avanço de 0,4% sobre o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Instituto Internacional de Ferro e Aço (IISI, na sigla em inglês), que acompanha a produção siderúrgica em 62 países. A produção brasileira de aço bruto somou 2,787 milhões de toneladas em outubro, o que representa um acréscimo de 4,2% sobre o mesmo mês de 2005. No acumulado do ano, a produção nacional atingiu 25,559 milhões de toneladas, com queda de 2,9%. O País é o maior produtor de aço da região. A Argentina, segunda maior produtora de aço na América do Sul, produziu 484 mil toneladas em outubro, com crescimento de 8,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado até outubro, a produção siderúrgica do país atingiu 4,732 milhões de toneladas, o que representa uma variação positiva de 6,3% em relação ao mesmo período de 2005. A produção da Venezuela, terceiro maior produtor da região, subiu 0,2% no mês passado, totalizando 455 mil toneladas. No acumulado do ano, a produção do país totalizou 4,246 milhões de toneladas, volume 4,5% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior. Na América do Norte, a produção de aço foi de 10,730 milhões de toneladas em outubro, com declínio de 1,5% em relação ao mesmo período de 2005. Nos primeiros dez meses do ano, a produção na região totalizou 111,760 milhões de toneladas, volume 6,3% maior que o registrado no ano passado. A produção dos Estados Unidos ficou em 7,810 milhões de toneladas em outubro, volume 4,7% menor que o registrado em igual período de 2005. No acumulado do ano, a produção de aço norte-americana aumentou 7,9%, para 83,822 milhões de toneladas.