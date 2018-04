Produção de minério de ferro da Rio Tinto é recorde no 3º trimestre A mineradora Rio Tinto registrou produção recorde de 35,74 milhões de toneladas de minério de ferro no terceiro trimestre deste ano, 11% a mais que o obtido em igual período do ano passado. Já o volume de cobre caiu 6%, para 182,8 mil toneladas, por causa da greve na mina chilena Escondida e da produção menor na mina Grasberg, na Indonésia. Duas manutenções planejadas na refinaria de alumina Comalco, na Austrália, fizeram com que a produção desse minério caísse 4% em relação ao segundo trimestre, para 821 mil toneladas. Ainda assim, o montante foi 13% superior ao registrado em igual período do ano passado. A produção de alumínio recuou 1% em relação ao terceiro trimestre de 2005, mas a de carvão foi 11% maior. A mineradora informou que gastou US$ 175 milhões com exploração e avaliação de projetos nos primeiros nove meses deste ano. Em igual intervalo de 2005, haviam sido gastos US$ 168 milhões. O grupo também disse que recomprou US$ 1,75 bilhão de suas ações listadas no Reino Unido nos primeiros nove meses do ano. As informações são da Dow Jones.