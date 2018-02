Produção de petróleo e gás da Petrobras cai 1,2% em agosto A produção média de petróleo e gás da Petrobras no Brasil em agosto caiu 1,2% em relação a de julho, ficando em 2.042.314 de barris equivalentes por dia (boe), informou esta noite a companhia em nota à imprensa. Esse nível, porém, é 3,8% maior que o de agosto do ano passado.Segundo a empresa, a diminuição da produção ante julho deve-se à parada programada da plataforma P-20 no campo de Marlim, na Bacia de Campos. Incluindo a produção no exterior de 248.688 barris por dia, a média diária de petróleo e gás natural totalizou, no mês passado, 2.291.002 barris de óleo equivalente (boe), indicando redução de 1% em relação a julho e queda em igual percentual na comparação com o mesmo mês do ano passado. A Petrobras tem ativos em oito países fora do Brasil e, no total, a produção de petróleo e gás no exterior aumentou 1,4% em relação ao mês passado, devido ao aumento da produção de gás na Bolívia e nos Estados Unidos. Em comparação com agosto de 2005, a produção internacional foi 5,7% menor. O motivo foi a mudança nos contratos operacionais na Venezuela, devido a ato do governo venezuelano, para a modalidade de empresa mista com participação majoritária da empresa estatal da Venezuela, a PDVSA. Por isso, a produção só de petróleo pela Companhia no exterior, de 140.565 barris, foi menor que os 156.204 do mesmo mês do ano passado. A produção de gás natural dos campos nacionais foi de 44.275 mil metros cúbicos diários. Esse nível é 2,1% menor do que foi produzido em julho e 2,2% maior do que o total de agosto de 2005.