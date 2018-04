Produção de petróleo no Brasil cresce 3,7% em março A produção média de petróleo da Petrobras no Brasil no mês de março foi de 1,81 milhão de barris por dia, informou hoje a estatal em nota enviada è imprensa. Esse volume corresponde a um aumento de 3,7% sobre o mesmo mês do ano passado. Do total produzido, 87% foram provenientes dos campos situados na Bacia de Campos. A Petrobras informou também que a produção nacional de gás natural manteve-se praticamente nos mesmos níveis de fevereiro, em torno de 44 milhões de metros cúbicos por dia. Com isso, no total, a produção da estatal no Brasil (somando petróleo e gás) em março foi de 2,085 milhões de barris de óleo equivalente por dia, 3,2% acima da registrada em março de 2006. Em relação a fevereiro deste ano, o volume produzido manteve-se estável. Somada à produção dos campos situados no exterior, o volume total produzido pela companhia alcançou a média de 2,314 milhões de barris de óleo equivalente (boe) por dia, refletindo um aumento de 1,4% sobre a produção obtida no mesmo mês do ano passado. A produção de petróleo e gás nos oito países onde a Petrobras mantém ativos em operação foi de 229.138. Esse volume mostra uma queda de 3%, em relação a fevereiro, como conseqüência da greve na comunidade onde está situada a Unidade de Produção no Equador. A produção de petróleo, no exterior, em março, foi de 119.926 barris diários. A de gás chegou a 18,6 milhões de metros cúbicos por dia.