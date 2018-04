Produção de petróleo no Brasil sobe 1,4% em setembro A produção média de petróleo da Petrobras cresceu 1,4% em setembro frente ao mês anterior, atingindo 1,788 milhão de barris por dia. Já a produção no exterior registrou um ligeira queda, de 140,6 mil barris em agosto para 139,6 mil barris em setembro. No total, a produção média da estatal atingiu a marca de 1,927 milhão de barris/dia, o que representa um incremento de 1,2% em relação ao mês do ano passado.