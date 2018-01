Produção industrial estimula alta de 1,4% em Tóquio A divulgação de um inesperado aumento da produção industrial japonesa fez a Bolsa de Tóquio fechar em alta hoje, com o índice Nikkei 225 avançando 1,4%. O índice totalizou 16.076,20 pontos, superando os 16 mil pontos pela primeira vez nas últimas sete sessões. O governo anunciou que a produção industrial de outubro aumentou 1,6% em relação a setembro, contrariando a previsão do mercado, que apostava em uma queda de 0,4%. Os operadores dizem, contudo, que ganhos adicionais da bolsa podem não vir tão facilmente, pois os investidores ainda monitoram com cautela as compras de Natal e aguardam mais indicadores econômicos. ?Recuperar o nível dos 16 mil pontos é uma boa notícia, mas é excesso de otimismo esperar que essa tendência permaneça? sem evidências de que o crescimento econômico e os ganhos corporativos terão continuidade, disse Mamoru Maeda, chefe da venda de ações da Chuo Securities. Os dados sobre a produção industrial revelaram um aumento nos estoques de aparelhos eletrônicos. Os investidores, porém, interpretaram esse indicador como resultado da preparação das empresas para as vendas de Natal e não como sinal de queda da demanda. Por isso, as ações do setor de tecnologia fecharam em alta. Toshiba aumentou 1,3%, Sharp ganhou 2,3% e Canon avançou 1,7%. Companhias de transporte marítimo também se destacaram, depois que o Credit Suisse elevou a estimativa de preço das ações dessas empresas, baseado em um esperado aumento na contratação de frete. Mitsui O.S.K. Lines subiu 5%, Nippon Yusen teve alta de 2,9% e Kawasaki Kisen aumentou 3,1%. As informações são da Dow Jones.