Produção industrial indica hoje ritmo da economia São Paulo, 05 de maio - Entre os dados mais aguardados para hoje estão os números sobre a produção industrial brasileira em março. Esse indicador é um importante termômetro do ritmo da atividade econômica do país. Nos Estados Unidos, o destaque fica por conta dos números sobre o mercado de trabalho. IBGE/Atividade - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE) divulga, a partir das 9h30, os resultados da produção industrial de março. Em fevereiro, houve avanço de 1,2% do setor na margem dessazonalizada e de 5,4% ante o mesmo mês de 2005. EUA/Trabalho - O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, os números sobre o mercado de trabalho do país (payroll). Serão conhecidos o número de vagas criadas em abril, a taxa de desemprego e o salário médio do período. Anfavea/Produção - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga os números sobre produção e venda de veículos em março. Brasil/Balanços - Arcelor, TAM e TIM divulgam seus resultados financeiros do primeiro trimestre. EUA/Balanço - A empresa norte-americana do setor de energia El Paso divulga seu balanço do primeiro trimestre deste ano. Europa/Balanços - A mineradora AngloGold Ashanti e a farmacêutica francesa Sanofi Aventis apresentam seus resultados dos três primeiros meses de 2006.