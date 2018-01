Produção industrial pode ajudar a definir apostas para Selic Os dados da produção industrial podem ajudar o mercado financeiro a formar suas apostas para a nova taxa básica de juros da economia brasileira (Selic), a ser definida na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) nos dias 28 e 29 deste mês. Além disso, a atenção dos investidores deve se concentrar nas eleições parlamentares nos Estados Unidos e na divulgação de balanços corporativos no Brasil e no exterior. IBGE/Produção Industrial - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os dados da produção industrial referentes a setembro. Em agosto, a produção da indústria brasileira cresceu 0,7%. EUA/Eleições - Os Estados Unidos realizam eleições para renovar toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado (33 vagas) e para eleger 36 governadores. FGV/IGP-DI - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de outubro. Em setembro, o indicador recuou para 0,24%. Brasil/Balanços - Gerdau, Arcelor, Submarino, Sadia, Itaúsa, Unipar, Vivax e da novata Datasul divulgam seus dados financeiros referentes ao terceiro trimestre de 2006. Exterior/Balanços - As companhias Nortel Networks, Sara Lee e Wheeling-Pittsburgh divulgam balanços. EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 11h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista norte-americano na semana até 4 de novembro. EUA/Crédito ao Consumidor - O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) divulga, às 18 horas, os dados do crédito ao consumidor em setembro. Em agosto, houve expansão de US$ 5,0 bilhões.