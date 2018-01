Produção industrial pode reduzir previsões para o PIB O resultado da produção industrial referente a outubro pode influenciar os negócios, principalmente com juros, caso venha abaixo de 4%, segundo analistas. Se isso acontecer, deverá haver uma nova rodada de redução das previsões do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2006. Ainda no setor industrial, os dados da Anfavea, de novembro, vão servir de termômetro sobre a atividade na indústria. No exterior, a estimativa da ADP/Macroeconomic Advisors sobre o total de vagas de trabalho criadas nos Estados Unidos do mês passado também pode mexer com os mercados externos e internos. Mais conhecido como payroll, o dado de criação de postos de trabalho nos EUA sai na sexta-feira. Produção Industrial/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os dados sobre a produção industrial de outubro. Veículo - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga, às 11 horas, os indicadores da indústria automobilística. EUA/Trabalho - A ADP/Macroeconomic Advisors divulga, às 11h15, sua estimativa sobre o número de postos de trabalho criados em novembro nos Estados Unidos. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 13h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o dia 1º. IGP-DI/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de novembro. Câmbio/Bacen - O Banco Central do Brasil (Bacen) divulga dados do fluxo cambial referentes a novembro.