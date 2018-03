Produção média da Petrobras em 2006 fica abaixo da meta A produção média da Petrobras em 2006 foi de 1,777 milhão de barris diários de óleo no Brasil. O volume ficou bem abaixo da média anual prevista em janeiro de 2006, que era de 1,85 milhão de barris por dia e também não alcançou a meta revista em setembro, que era de 1,8 milhão de barris por dia. Apesar disso, a produção média cresceu em 5,5% sobre o ano de 2005. Em dezembro, a produção média diária de óleo da Petrobras foi de 1,832 milhão de barris, 1% sobre o produzido em novembro. Segundo a estatal, o crescimento em dezembro ocorreu em razão da entrada em produção dos poços ABL-68 e ABL-11, interligados à plataforma P-50, localizada no campo de Albacora Leste na bacia de Campos. Essa interligação foi feita entre os dias 26 de novembro e 10 de dezembro. No exterior, a produção de óleo da Petrobras registrou em 2006 média de 142,2 mil barris por dia, 12% a menos do que na média registrada em 2005, num total de 162,8 mil barris por dia. Em dezembro, a produção de óleo da companhia fora do país foi de 129 mil barris por dia, quase o mesmo volume verificado em novembro (128,7 mil barris por dia). Já a produção de gás da Petrobras fora do Brasil cresceu em cerca de um milhão de metros cúbicos por dia, passando de 16,294 milhões de metros cúbicos diários em 2005 para 17,178 milhões de metros cúbicos na média de 2006. A média da produção de gás natural da Petrobras em território nacional teve pouca alteração em 2006 sobre o ano anterior. O volume passou de 43,53 milhões de metros cúbicos por dia para 43,975 milhões no ano passado. Em dezembro, a produção diária de gás da Petrobras no Brasil teve ligeira queda (0,7%). Segundo nota da estatal, a ligeira queda se deve principalmente a "flutuações de mercado".