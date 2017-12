Programa de demissões da GM tem adesão de 389 pessoas O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos informou que a GM vai manter aberto o Programa de Demissões Voluntárias (PDV) até o dia 12. Já aderiram 389 trabalhadores até o momento. A montadora pretende cortar 960 dos mais de 4 mil postos de trabalho da unidade do Vale do Paraíba. O sindicato informa que uma nova reunião entre representantes da empresa e da entidade está marcada para o dia 13. Até agora, não houve acordo entre as partes.