Projeção de PIB de 3,5% em 2006 é mantida As projeções de mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano ficaram estáveis em 3,5% segundo o relatório semanal Focus, do Banco Central (BC) divulgado hoje de manhã. Apesar da estabilidade, o porcentual esperado é menor que os 4% estimados pelo próprio BC no Relatório de Inflação divulgado ao fim do ano passado. As previsões de crescimento da produção industrial neste ano também não mudaram e prosseguiram em 4%. Há quatro semanas, estas expectativas de aumento da produção industrial estavam em 4,05%. Para 2007, as expectativas de crescimento do PIB ficaram em 3,50%. As projeções de aumento da produção industrial, por sua vez, ficaram em 4,25%.