Projeção de superávit em conta corrente cai para US$ 5 bi Depois de duas projeções seguidas que indicavam elevação do superávit em conta corrente, a pesquisa semanal Focus do Banco Central divulgada hoje mostra que a previsão para 2007 caiu de US$ 5,60 bilhões para US$ 5 bilhões. Quatro semanas atrás, as projeções davam conta dos mesmos US$ 5 bilhões. Apesar da redução, as previsões de superávit da balança comercial no próximo ano ficaram estáveis em US$ 35,50 bilhões. A estabilidade, no entanto, deu fim a uma seqüência de quatro elevações consecutivas das projeções, que estavam em US$ 33,70 bilhões há quatro semanas. Para este ano, as previsões de superávit em conta corrente ficaram estáveis em US$ 9 bilhões pela segunda semana seguida. Há quatro semanas, estas estimativas estavam em US$ 8 bilhões. As estimativas de superávit da balança comercial neste ano também não mudaram e continuaram em US$ 40 bilhões pela terceira semana consecutiva. Há quatro semanas, as previsões estavam em US$ 39 bilhões. Fluxo de investimento direto cai A pesquisa Focus mostrou ainda que as projeções de mercado para o fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) em 2007 caíram de US$ 16,30 bilhões para US$ 16,10 bilhões. Na semana passada, as previsões de fluxo de IED para o próximo ano tinham ficado estáveis em US$ 16,30 bilhões. Há quatro semanas, as estimativas de fluxo de IED para 2007 estavam nos mesmos US$ 16,10 bilhões da pesquisa divulgada hoje. Para este ano, as projeções de fluxo de IED permaneceram estáveis em US$ 15 bilhões pela nona semana consecutiva.