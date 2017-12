Projeção para câmbio no final deste mês cai de R$ 2,14 para R$ 2,13 As projeções de mercado para a taxa de câmbio no final deste mês recuaram de R$ 2,14 para R$ 2,13 em pesquisa semanal divulgada ontem pelo Banco Central (BC). Apesar da queda, a cotação esperada ainda é superior aos R$ 2,12 estimados há quatro semanas. Para o final de maio próximo, as estimativas de câmbio continuaram estáveis em R$ 2,14 pela segunda semana consecutiva. Há quatro semanas, estas previsões estavam em R$ 2,13. A aposta para o final do ano também não mudou e ficou em R$ 2,20 pela sexta semana seguida. As previsões de taxa média de câmbio para este ano ficaram estáveis em R$ 2,17. Há quatro semanas, estas projeções estavam em R$ 2,18. Para o final de 2007, as estimativas continuaram estáveis em R$ 2,35 pela segunda semana seguida. Há quatro semanas, estas previsões estavam em R$ 2,38. A taxa média para o próximo ano continuou R$ 2,28 pela terceira semana consecutiva. Há quatro semanas, o preço estimado era de R$ 2,30