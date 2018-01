Projeção para inflação pode indicar qual corte da próxima Selic São Paulo, 26 de fevereiro - A inflação brasileira é o assunto que pode indicar um rumo para os negócios hoje, com a divulgação da pesquisa Focus, pelo Banco Central. O mercado deve ficar de olho nas projeções para a inflação e para a taxa básica de juros da economia, a Selic, contidas na Focus. Isso porque em um cenário de inflação contido, os investidores querem saber se realmente há espaço para que o Comitê de Política Monetária (Copom) volte a cortar a Selic em meio ponto porcentual já na reunião de março ou talvez abril. Focus/BC - O Banco Central divulga, às 8h30, as previsões de 100 instituições financeiras para os principais indicadores econômicos como IPCA, Selic, PIB e produção industrial. EUA/Fed - O Federal Reserve Bank de Dallas divulga, às 12h30 (de Brasília), o índice de atividade industrial de fevereiro. Consumidor/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, Sondagem do Consumidor referente a fevereiro. Política Monetária/BC - O Banco Central divulga, às 10h30, os dados da Política Monetária e Crédito de janeiro. IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da terceira quadrissemana de fevereiro. Balanços/Brasil - A Caixa Econômica Federal (CEF) divulga, às 15h30, o balanço de 2006.