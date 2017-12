Projeção para juro futuro encerra em baixa na BM&F O mercado doméstico de juros conseguiu se sustentar num campo melhor hoje. Embora o mercado acionário norte-americano continuasse acumulando perdas, no Brasil os juros operaram em queda durante quase todo o dia, favorecidos pelo fluxo positivo de dólar. Como também a reunião do Comitê de Política Monetária se aproxima (terça e quarta-feira da semana que vem) e a perspectiva quase consensual é de recuo de 0,50 ponto porcentual na taxa de juros básica da economia (Selic), não há muito espaço para movimento na direção contrária. No fechamento, o contrato futuro de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento para janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros, projetava juro de 14,89% ao ano. No dia anterior, este mesmo contrato terminou a 14,95%.