Projeções de taxas de juros apresentam alta As taxas de juros dos contratos futuros operam em alta nesta manhã. Nos primeiros negócios, o contrato de referência, com vencimento em janeiro de 2008, era negociado com taxa anual de 13,65%, com ganho de 0,01 ponto porcentual em relação ao fechamento de ontem. Segundo analistas, no último pregão antes do primeiro turno da eleição presidencial, o mercado deve operar em "compasso de espera", reduzindo o volume de negócios e a volatilidade das taxas. Na opinião de operadores, o mercado já se posicionou para aguardar o resultado da eleição de domingo e, provavelmente, vai se manter nesse nível ao longo do dia. "Não enxergo nada que justifique grandes movimentos", afirma um operador. Por ora, investidores continuam trabalhando com a hipótese de que o pleito será definido no domingo - o que é considerado o melhor cenário. Caso não se confirme essa expectativa, é provável que haja volatilidade na próxima semana. O ambiente externo contribui para a abertura morna do mercado de juros. Os dados divulgados instantes atrás praticamente ficaram em linha com as expectativas dos economistas e provocam reações amenas nos futuros das bolsas de Wall Street.