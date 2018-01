Projeções dos juros ficam estáveis no início do pregão As projeções das taxas de juros apresentam-se estáveis no início do pregão de hoje na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). A taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado, era de 13,03% ao ano às 10h04, mesmo nível do fechamento de sexta-feira. O DI de janeiro de 2009 projetava 13,17% no mesmo horário, também estável. A pesquisa semanal Focus divulgada pelo Banco Central trouxe correções nas projeções de inflação e atividade econômica para este ano, como já previam analistas. Mas nem por isso houve mudanças na expectativa para o rumo da taxa Selic na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), no final deste mês. Operadores dizem que, apesar da pressão que os números de inflação e produção industrial exerceram sobre a curva de juros na semana passada, o mercado ainda não abandonou a idéia de que há espaço para o BC cortar o juro em mais 0,5 ponto porcentual em novembro. Foi isso que mostrou a pesquisa Focus de hoje e é o que indicam os contratos de juros futuros. "A curva de juros mostra que há aproximadamente 80% de chance de a Selic cair 0,5 ponto e 20% de o corte ser de 0,25 ponto", afirma um operador. Na pesquisa Focus, as projeções para a Selic ficaram inalteradas em 13,25% para este ano e em 12% para o ano que vem. No campo inflação, a projeção para o IGP-DI para 2006 subiu de 3,19% para 3,70%. Para 2007, a projeção foi mantida em 4,30%. A expectativa para o IPCA de 2006 subiu de 3% para 3,05%, e recuou de 4,14% para 4,12% para 2007. Para o IGP-M, houve alta da projeção para 2006 de 3,43% para 3,67%, e alta de 4,33% para 4,38% na projeção para 2007. A estimativa para o IPC da Fipe subiu de 1,73% para 1,82% para 2006, e fica mantida em 4% para 2007. No campo atividade, houve queda da projeção para o PIB deste ano de 3% para 2,97%, e manutenção em 3,50% para 2007. Já a estimativa para a produção industrial recuou de 3,40% para 3,12% para 2006, e subiu de 410% para 4,15% para 2007.