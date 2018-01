Projetos da Eletrobrás com iniciativa privada somam R$ 6 bi em 4 anos Nos últimos quatro anos o grupo Eletrobrás desenvolveu projetos em conjunto com a iniciativa privada no setor elétrico no montante de R$ 6 bilhões. Ao todo, segundo nota da holding estatal de energia elétrica, são 10 empreendimentos na área de transmissão de energia - totalizando quase 3.000 quilômetros -, além de seis usinas hidrelétricas licitadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com potência próxima a 2.000 MW. Alguns empreendimentos estão concluídos e outros devem gerar energia a partir de 2010, conforme destaca a nota. A Eletrobrás observa que o grupo ficou fora dos leilões de linhas de transmissão até o final de 2002 devido às decisões do Conselho Nacional de Desestatização (CND) de impedir a participação das estatais federais naqueles leilões. A partir de 2003, porém, com a mudança de governo, a Eletrobrás foi autorizada a participar dos leilões em consórcios com a iniciativa privada. A nota da Eletrobrás destaca diversas parcerias com o grupo Alusa, nos leilões de linhas de transmissão da Aneel. Na área de geração, a estréia da Eletrobrás em parcerias público-privadas foi marcada pela entrada de Furnas no projeto hidrelétrico Peixe Angical (452 MW), em Tocantins. Em parceria com a empresa Energias do Brasil, foram aportados cerca de R$ 1,6 bilhão na construção da usina, inaugurada em novembro passado. A nova estratégia do grupo foi consolidada com a entrada de Furnas na hidrelétrica Foz do Chapecó (855 MW), divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Licitada em 2001, as obras da usina estavam paradas por dificuldades ambientais e de estruturação do consórcio. Agora, a previsão é que entre em operação a partir de 2010. Além de Furnas, estão no projeto a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) e a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE). Os investimentos previstos para a construção da usina são da ordem de R$ 2,1 bilhões. Além disso, o grupo está negociando a participação de 49,5% na usina Serra do Facão (210 MW), em Goiás, com o consórcio formado pelas empresas Alcoa, Companhia Brasileira de Alumínio, DME Energética, Votorantim Cimentos e Companhia de Cimentos Itambé. O prazo para o início de obras é fevereiro de 2007. As empresas deverão destinar recursos de aproximadamente R$ 768,4 milhões, calcula a Eletrobrás. Nos leilões de energia nova realizados a partir de 2005, a Eletrobrás arrematou, junto com a iniciativa privada, outras três hidrelétricas: Baguari (140 MW) e Retiro Baixo (82 MW), ambas em Minas Gerais, e Dardanelos (261 MW), em Mato Grosso do Sul. Os investimentos previstos são de R$ 1,2 bilhão. Baguari, em parceria com Cemig e Neoenergia, foi arrematada no primeiro leilão de energia nova, em dezembro de 2005, e deverá estar pronta em 2010. A participação da Eletrobrás, por meio de Furnas, na usina de Retiro Baixo, apesar dela também ter sido licitada em 2005, só foi concretizada no início deste ano. A previsão de operação é 2010. Dardanelos foi arrematada por Eletronorte e Chesf, em parceria com a Neoenergia e Camargo Corrêa, no último leilão, realizado em outubro de 2006.