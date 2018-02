Promoção da Ocean Air vende 15 mil passagens em 3 dias A Ocean Air anunciou hoje que vendeu 15 mil passagens em três dias, por conta da promoção "Decole por 30", que oferece mais de 25 mil assentos em seus vôos, com passagens a R$ 30,00 para diversos destinos do País. Iniciada na última terça-feira, a promoção é válida para embarque até 30 de novembro e a compra deve ser feita até 10 de outubro. O número de tarifas promocionais em cada vôo é limitado e está sujeito à disponibilidade de assentos. Os bilhetes somente poderão ser comprados de segunda a sexta-feira, das 19h às 7 horas, e sábados, domingos e feriados, a qualquer horário (com exceção das lojas de aeroporto, que respeitam seus horários de funcionamento). Para consultar a disponibilidade de assentos promocionais nos vôos da empresa, os interessados devem entrar em contato com a central de reservas, pelos telefones 4004 4040 nas principais capitais e 0300 789 8160 para demais cidades, ou pelo site www.oceanair.com.br.