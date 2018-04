Proposta sobre Dia de Frei Galvão pressiona juro futuro A assessoria do líder do governo na Câmara, deputado José Múcio Monteiro (PTB-PE), já prepara uma emenda para alterar o projeto que declara o dia 11 de maio de 2007 feriado nacional de Frei Galvão. A idéia é a de transformar o feriado em ponto facultativo. Caso a alteração seja aprovada, o projeto terá que ser votado novamente pelos senadores. Além do projeto do senador Francisco Dornelles (PP-RJ), já aprovado pelo Senado em caráter terminativo (sem votação pelo plenário), há uma proposta de igual conteúdo tramitando na Comissão de Educação da Câmara, apresentado pelo deputado Otávio Leite (PSDB-RJ). Por causa da notícia dessa nova proposta, a aposta no feriado do Frei Galvão perdeu força e provocou a alta do contrato de depósito interfinanceiro (DI) na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) vencimento em julho de 2007, onde estão concentradas as operações montadas com base nesse evento. Se o feriado for transformado em ponto facultativo, não haverá a temida mudança no número de Certificado de Depósito Interbancário (CDIs) no mês de maio, o que vem sendo precificado nos últimos dias pelo mercado de juros. Portanto, os que venderam DIs poderão reverter suas posições. A notícia já atraiu muitos compradores do DI julho/07. Para se ter uma idéia, por volta das 12 horas, esse DI registrava cerca de 70 mil contratos. Depois da informação, que enfraquece a possibilidade de haver feriado, o volume cresceu e, há instantes, somava 173 mil contratos. A taxa do contrato, dessa forma, subiu de 12,26% ao ano para 12,32% ao ano.