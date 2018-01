Provisões do BB para crédito agrícola aumentaram 181% As provisões do Banco do Brasil para créditos ao setor agrícola aumentaram 181% em 2005 na comparação com 2004, enquanto a carteira de crédito rural subiu apenas 19% no mesmo período. Naquele ano, as provisões somaram R$ 691 milhões, enquanto no ano passado atingiram R$ 1,7 bilhão, informou o presidente do BB, Rossano Maranhão. O crescimento nas provisões ao setor agrícola foi causado, segundo ele, pelo problema da seca e pela valorização do real, que prejudicaram drasticamente a rentabilidade do setor. Maranhão citou, como base de comparação, a carteira de varejo, que cresceu 2,3% no ano passado, mas apresentou queda de 8,9% no volume de provisões. "Isso ocorreu porque o varejo cresceu muito no crédito consignado, que é de baixo risco", afirmou Maranhão, informando também que a carteira de crédito à pessoa jurídica aumentou 14,7%, enquanto as provisões para crédito de liquidação duvidosa subiram 8,7% entre 2004 e 2005.